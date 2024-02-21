Британская компания хочет в восемь раз увеличить производство оружия на фоне войны в Украине

Странам Запада нужно перевооружаться

По его словам, западным странам предстоит многолетняя битва за восстановление своей оборонной промышленности, поскольку они пытаются перевооружиться перед лицом российской агрессии.

Вудберн предупредил, что наращивание производства боеприпасов, оружия и транспортных средств требует времени после того, как сокращение расходов на оборону в Европе после холодной войны заставило компании сократить свои мощности.

Глава BAE добавил, что к концу прошлого года накопил рекордный объем заказов в 70 миллиардов фунтов стерлингов, поскольку глобальная напряженность стимулировала спрос на оружие и военную технику.

В Европе правительства призывают производителей оружия как можно быстрее увеличить производство боеприпасов, чтобы они могли продолжать поддерживать украинские силы в борьбе с Россией, одновременно пополняя свои собственные уменьшающиеся запасы.

Но пока что эти усилия заняли больше времени, чем ожидалось, поскольку Европейский Союз пока собирается поставить Украине только половину из миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые он обещал Киеву до марта.

Сколько нужно времени на расширение мощностей

Вудберн заявил, что все производители увеличивают мощности, и они говорили с самого начала войны в Украине, что можно увеличить мощности, просто добавляя людей.

"Но, конечно, то, что люди ищут сейчас, кратно этому, особенно в области боеприпасов, а это требует инвестиций в оборудование, площадь, литейные заводы, и все это требует времени, чтобы воплотить в жизнь", - сказал он.

Также он добавил, что на все это необходимо потратить полтора-два года и компания уже работает максимально быстро.

Чего уже добилась британская компания

Со своей стороны, BAE увеличила производство 155-мм снарядов стандарта НАТО на своем заводе в Вашингтоне и Сандерленде после получения новых заказов Министерства обороны.

Производительность предприятия уже удвоилась благодаря дополнительным изменениям, но в конечном итоге BAE стремится увеличить этот показатель в восемь раз благодаря инвестициям в новые заводские линии.

Вудберн добавил, что оборонным компаниям нужна четкая картина потребностей западных правительств на долгосрочную перспективу на фоне вопросов относительно будущих уровней поддержки Украины.

BAE Systems и Украина

В прошлом году сообщалось, что BAE Systems откроет свое представительство в Украине. Также компания локализует производство в Украине.

Позже стало известно, что BAE Systems намерена начать производство запасных частей для легкой артиллерии в Украине. Изготовление запчастей может начаться в течение нескольких месяцев.

А в январе Financial Times писало, что BAE Systems готовится возобновить производство компонентов для гаубиц М777. Это связано с войной на Украине и спросом на артиллерийское вооружение.