Британська BAE Systems представила дешеве рішення проблеми дронів-камікадзе

Компанія BAE Systems розробляє нову зброю на базі безпілотника, щоб запропонувати арміям дешевший засіб боротьби з дронами. Це відповідь на виклики, які продемонструвала війна в Україні, де БПЛА стали ключовим елементом бойових дій.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дрон Malloy T-150 оснащений лазерною системою наведення APKWS, яка дає змогу запускати 70-міліметрові ракети. Під час випробувань ця комбінація успішно вразила інший дрон.

Альтернатива дорогим ракетам

Новий дрон позиціонується як доступна альтернатива дорогим системам ППО, таким як Patriot від Raytheon. Представник BAE Systems Ентоні Грегорі зазначив, що вартість боєприпасів для нової платформи становить тисячі доларів, тоді як ракети Patriot - сотні тисяч.

Попит на такі системи посилився після масового застосування дронів Росією проти України, а також Іраном проти Ізраїлю. Це спонукало BAE запропонувати більш економічне і мобільне рішення.

Багатофункціональне застосування

Бойовий модуль може бути знятий з дрона менш ніж за годину, що дає змогу використовувати апарат для інших цілей. Наприклад, його можна застосовувати для перевезення вантажів або повітряної розвідки.

Дрон уже використовується морською піхотою США і британським Королівським флотом для доставки обладнання між кораблями, замінюючи частину операцій з вертольотами.

Ставка на локальне виробництво

Компанія BAE придбала британську Malloy Aeronautics минулого року. Це дало змогу розширити розробки у сфері важких дронів. Випробування нової платформи пройшли в червні в штаті Юта з використанням комплектуючих від американського підрозділу BAE.

Очікуючи зростання попиту, компанія має намір налагодити виробництво електромоторів у Великій Британії. Зараз їх закуповують у Китаї, але BAE прагне повністю "перенести" ланцюжок поставок у дружні країни.