У Британії на заводі з виробництва ядерних боєголовок анонсували страйк

Близько 2 тисяч співробітників британської компанії, яка виробляє та обслуговує ядерні боєголовки, проголосували за страйк із вимогою підвищення заробітної плати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Профспілка заявила, що страйк розпочнеться 24 жовтня і триватиме два тижні після того, як колектив підприємства відхилив 5-відсоткову компенсацію. Запропонована додаткова одноразова виплата, як і раніше, недостатня і не дозволяє вирішити проблему скорочення заробітної плати в реальному вираженні.

"Безпечна підтримка британського ядерного стримування — складна і дуже напружена операція, яка потребує надзвичайно високого рівня самовідданості та підготовки на всіх рівнях. Цій роботі має відповідати пропорційний рівень оплати та поваги до цих співробітників, які забезпечують безпеку країни", - йдеться у заяві профспілки.