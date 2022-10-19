В Британии на заводе по производству ядерных боеголовок анонсировали забастовку

Около 2 тысяч сотрудников британской компании, которая производит и обслуживает ядерные боеголовки, проголосовали за забастовку с требованием повышения заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Профсоюз заявил, что забастовка начнется 24 октября и продлится две недели после того, как коллектив предприятия отклонил 5-процентную компенсацию. Предложенная дополнительная единовременная выплата по-прежнему недостаточна и не позволяет решить проблему сокращения заработной платы в реальном выражении.

"Безопасное поддержание британского ядерного сдерживания — сложная и очень напряженная операция, требующая чрезвычайно высокого уровня самоотверженности и подготовки на всех уровнях. Этой работе должен соответствовать соразмерный уровень оплаты и уважения к этим сотрудникам, которые обеспечивают безопасность страны", - говорится в заявлении профсоюза.