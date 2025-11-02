В Британії затримано підозрюваних у різанині в поїзді: поліція виключає теракт

В Британії поліція затримала підозрюваних у вчиненні різанини в пасажирському поїзді, який слідував з Донкастера до Лондона. Обидва чоловіки залишаються під вартою, правоохоронці не вважають напад терактом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Зазначається, що затримані - чоловіки 32 та 35 років. Обидва народилися в Британії, один з них африканського походження, ще один - карибського. Поліція не бачить причин припускати, що напад, в результаті якого постраждало 11 осіб, варто вважати терактом.
"Ми продовжуємо працювати над встановленням всіх обставин і мотивів інциденту. На цьому початковому етапі було б недоречно спекулювати щодо причин інциденту", - сказано у повідомленні.
Міністр внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд подякувала поліції та рятувальним службам, які оперативно прибули на станцію Гантінгтон, де зупинився потяг.
"Тепер ми знаємо, що цей напад не розглядається як тероризм, і що двох громадян Великої Британії, що народилися у Великій Британії, заарештовано. Розслідування триває, і я регулярно отримую оновлення від поліції", - запевнила вона.
Зазначимо, що в поїзді Британії, який ввечері 1 листопада прямував з Донкастера до Лондона, сталася масштабна НП - невідомі накинулися на пасажирів із ножами. У результаті десятеро людей дістали поранення.
Пізніше кількість постраждалих зросла до 11 - ще одна людина звернулася до медиків самостійно. Четверо людей перебувають у лікарні, двоє з них у критичному стані. Поліція веде розслідування інциденту.