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У Британії закрили справу проти підсанкційного олігарха РФ Фрідмана, - ЗМІ

Субота 16 вересня 2023 16:57
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У Британії закрили справу проти підсанкційного олігарха РФ Фрідмана, - ЗМІ Фото: російський олігарх Михайло Фрідман (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування щодо ймовірного ухилення від санкцій російського олігарха Михайла Фрідмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника NCA Bloomberg.

"NCA може підтвердити, що не вживатиме подальших заходів проти Михайла Фрідмана на основі ордеру, виданого в Athlone House у грудні 2022 року… Тривають розслідування стосовно підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування", - сказав він.

Варто зауважити, що Фрідмана було заарештовано за підозрою у відмиванні грошей. Але пізніше він був звільнений під заставу. Під час масштабних обшуків, проведених у лондонському будинку бізнесмена було задіяно понад 50 офіцерів.

Вони вилучили низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки.

Що ще відомо про Фрідмана?

За даними СБУ, для фінансування загарбницьких "проектів" Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия России", яка постачається окупантам на передову.

Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

Також Фрідман забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

Наразі підозрюваний переховується за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше, у червні, суд заарештував активи Фрідмана в компанії DS Group Ukraine, яка є "дочкою" міжнародної групи IDS Borjomi International. В Україні дане підприємство є імпортером мінеральної води "Боржомі", яка представлена брендами "Моршинська" та "Миргородська".

Крім цього, в серпні детективи БЕБ склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через український "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк"). У липні Національний банк України ухвалив рішення, яке дозволить передати "Сенс Банк" у власність держави. Сам Фрідман наразі перебуває під санкціями.

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Російська Федерація Михаил Фридман
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