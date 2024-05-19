У Британії закликали Німеччину дати Україні ракети Taurus і дозволити бити ними по Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса в інтерв'ю Sky News.

Він зазначив, що Британія була першою, хто дозволив Україні використовувати надану зброю для ударів по Криму. Потім, за його словами, інші країни наслідували приклад Британії.

Шаппс пояснив рішення країни тим, що Крим - це українська територія, яка була окупована росіянами. Тому він закликав партнерів зробити те саме, зокрема Німеччину, яка могла б надати далекобійні ракети Taurus.

"Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу.", - сказав він.