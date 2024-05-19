В Британии призвали Германию дать Украине ракеты Taurus и разрешить бить ими по Крыму
Великобритания призывает Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты, а также разрешить наносить ими удары по территории Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в интервью Sky News.
Он отметил, что Британия была первой, кто разрешил Украине использовать предоставленное оружие для ударов по Крыму. Затем, по его словам, другие страны последовали примеру Британии.
Шаппс объяснил решение страны тем, что Крым - это украинская территория, которая была оккупирована россиянами. Поэтому он призвал партнеров сделать то же самое, в частности, Германию, которая могла бы предоставить дальнобойные ракеты Taurus.
"То, что я хотел бы видеть, это все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти" в первую очередь.", - сказал он.
Taurus для Украины
Напомним, в Германии уже долгие месяцы продолжаются дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается предоставить Украине ракеты. По данным СМИ, немецкие власти опасаются, что Украина может использовать ракеты для ударов по территории России.
Что известно о немецких дальнобойных ракетах Taurus и могут ли они стать "геймчейнджером" в войне - читайте в материале РБК-Украина.
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