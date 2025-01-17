У Британії українці ризикують залишитися без роботи через візові правила: що відомо

З початком російського вторгнення в Україну Великобританія прийняла понад 300 тисяч біженців, які були змушені покинути свої домівки внаслідок війни.

Зокрема, ті, хто отримав тимчасовий дозвіл на перебування в країні за новою схемою продовження дозволу в Україні (UPE), виявили, що незважаючи на наявність цього дозволу, вони не можуть подати заявку на продовження візи до її офіційного закінчення. Це породжує невизначеність у питанні працевлаштування та оренди житла, що значно ускладнює життя українських біженців у Великій Британії.

Схема UPE: обмеження та невизначеність для біженців

Схема продовження дозволу в Україні (UPE) дозволяє українським біженцям залишатися у Великій Британії ще 18 місяців після закінчення терміну їхніх віз. Однак згідно з нинішніми правилами, українці можуть подати заявку на продовження лише після закінчення терміну дії візи, що призводить до місяця невизначеності.

Така затримка створює проблеми для роботодавців, які не можуть бути впевнені в правовому статусі працівника, а також для самих біженців, які намагаються знайти стабільну роботу та житло.

Проблеми з орендою житла через візовий статус

Крім проблем на ринку праці, українці також стикаються з труднощами в оренді житла. Благодійна організація "Опора" провела опитування та 4% учасників повідомили, що не змогли орендувати житло через невизначений візовий статус. Це ускладнює ситуацію для тих, хто намагається побудувати стабільне життя у Великій Британії.

Алекс Собель, голова парламентської групи з питань України, підкреслив, що проблема з продовженням віз може створити економічну загрозу для Великої Британії. Українці, зокрема, заповнили вакансії в секторах з дефіцитом робочої сили, таких як сільське господарство та готельний бізнес.

Особливо важливо підтримувати українців у тих галузях, де спостерігається дефіцит робочої сили. Однак через невизначеність візового статусу, багато з них не можуть отримати нові пропозиції або продовжити роботу.

Благодійні організації закликають до кращої співпраці з роботодавцями, щоб забезпечити безперервність працевлаштування для українців.

Уряд Великої Британії запевнив, що продовжить співпрацю з партнерами для забезпечення прав українців, що перебувають у країні. Також наголосили, що ті, хто має право залишитися за схемою UPE, збережуть право на роботу та доступ до житла, і продовжуватимуть отримувати необхідну підтримку.