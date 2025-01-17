В Британии украинцы рискуют остаться без работы из-за визовых правил: что известно

С началом российского вторжения в Украину Великобритания приняла более 300 тысяч беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате войны.

В частности, те, кто получил временное разрешение на пребывание в стране по новой схеме продления разрешения в Украине (UPE), обнаружили, что несмотря на наличие этого разрешения, они не могут подать заявку на продление визы до ее официального окончания. Это порождает неопределенность в вопросе трудоустройства и аренды жилья, что значительно усложняет жизнь украинских беженцев в Великобритании.

Схема UPE: ограничения и неопределенность для беженцев

Схема продления разрешения в Украине (UPE) позволяет украинским беженцам оставаться в Великобритании еще 18 месяцев после окончания срока их виз. Однако согласно нынешним правилам, украинцы могут подать заявку на продление только после окончания срока действия визы, что приводит к месяцу неопределенности.

Такая задержка создает проблемы для работодателей, которые не могут быть уверены в правовом статусе работника, а также для самих беженцев, которые пытаются найти стабильную работу и жилье.

Проблемы с арендой жилья из-за визового статуса

Помимо проблем на рынке труда, украинцы также сталкиваются с трудностями в аренде жилья. Благотворительная организация "Опора" провела опрос и 4% участников сообщили, что не смогли арендовать жилье из-за неопределенного визового статуса. Это усложняет ситуацию для тех, кто пытается построить стабильную жизнь в Великобритании.

Алекс Собель, председатель парламентской группы по вопросам Украины, подчеркнул, что проблема с продлением виз может создать экономическую угрозу для Великобритании. Украинцы, в частности, заполнили вакансии в секторах с дефицитом рабочей силы, таких как сельское хозяйство и гостиничный бизнес.

Особенно важно поддерживать украинцев в тех отраслях, где наблюдается дефицит рабочей силы. Однако из-за неопределенности визового статуса, многие из них не могут получить новые предложения или продолжить работу.

Благотворительные организации призывают к лучшему сотрудничеству с работодателями, чтобы обеспечить непрерывность трудоустройства для украинцев.

Правительство Великобритании заверило, что продолжит сотрудничество с партнерами для обеспечения прав украинцев, находящихся в стране. Также отметили, что те, кто имеет право остаться по схеме UPE, сохранят право на работу и доступ к жилью, и будут продолжать получать необходимую поддержку.