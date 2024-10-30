У Британії сталася пожежа на заводі BAE Systems, де будують атомні підводні човни

Що відомо про DDH

Корабельня DDH виробляє атомні підводні човни для британського флоту та є другим за розмірами суднобудівним комплексом такого типу в Європі.

BAE Systems - це один з найбільших у світі виробників озброєння. Компанія також випускає танки Challenger, гаубиці М777, винищувачі, бойові броньовані машини та інше озброєння. Продукцію BAE Systems отримують і українські захисники.

У 2023 році BAE Systems заявила, що відкриє представництво в Україні та локалізує виробництво зброї.

Цього року у квітні на заводі компанії BAE Systems в Уельсі сталася пожежа. На підприємстві виготовляли боєприпаси. ЗМІ припустили, що це могла бути диверсія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.