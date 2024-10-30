В Британии произошел пожар на заводе BAE Systems, где строят атомные подлодки

Что известно о DDH

Верфь DDH производит атомные подлодки для британского флота и является вторым по размерам судостроительным комплексом такого типа в Европе.

BAE Systems - это один из крупнейших в мире производителей вооружения. Компания также производит танки Challenger, гаубицы М777, истребители, боевые бронированные машины и другое вооружение. Продукцию BAE Systems получают и украинские защитники.

В 2023 году BAE Systems заявила, что откроет представительство в Украине и локализует производство оружия.

В апреле этого года на заводе компании BAE Systems в Уэльсе произошел пожар. На предприятии производили боеприпасы. СМИ допустили, что это могла быть диверсия.

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