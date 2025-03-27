У Британії спростували чутки про відмову США від командування силами НАТО в Європі

Міністр оборони сказав журналістам, що "Америка не відходить" від НАТО. Він наголосив, що головнокомандувач силами НАТО в Європі буде представником США - відомий військовою мовою як SACEUR (Supreme Allied Commander Europe).

Це вище офіцерська посада в НАТО. Фактично американські командири займають цю посаду майже 75 років. У грудні 1950 Дуайт Ейзенхауер став першим верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі.

Наразі цю посаду обіймає генерал армії США Крістофер Каволі. Він очолив сили НАТО в Європі 4 липня 2022 року. Каволі закінчує свій трирічний термін на посаді цього літа.