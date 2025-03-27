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У Британії спростували чутки про відмову США від командування силами НАТО в Європі

Фото: міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Британія відкинула припущення, що нібито США можуть відмовитися від командування силами НАТО в Європі. Цю посаду вони займали з моменту заснування Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Джона Гілі, якого цитує The Guardian.

Міністр оборони сказав журналістам, що "Америка не відходить" від НАТО. Він наголосив, що головнокомандувач силами НАТО в Європі буде представником США - відомий військовою мовою як SACEUR (Supreme Allied Commander Europe).

Це вище офіцерська посада в НАТО. Фактично американські командири займають цю посаду майже 75 років. У грудні 1950 Дуайт Ейзенхауер став першим верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі.

Наразі цю посаду обіймає генерал армії США Крістофер Каволі. Він очолив сили НАТО в Європі 4 липня 2022 року. Каволі закінчує свій трирічний термін на посаді цього літа.

Раніше NBC News повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа може відмовитися від командування НАТО в Європі.

Додамо, що ще до переобрання на посаду президента США Дональд Трамп критикував НАТО і не виключав, що може вивести країну з Альянсу.

Також Трамп критикує європейських членів НАТО за те, що держави недостатньо витрачають на оборону. Він хоче, щоб учасники Альянсу збільшити витрати до 5% ВВП.

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