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В Британії скоротить виплати за розміщення біженців з України, - The Guardian

19:35 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
В Британії скоротить виплати за розміщення біженців з України, - The Guardian Фото: українські біженці у Британії зіткнуться зі скороченням допомоги (Getty Images)
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Великобританія скоротить фінансування програми підтримки Homes for Ukraine на 70%, що призведе до суттєвого зменшення щомісячних виплат для спонсорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, уряд Великобританії ухвалив рішення зменшити щомісячні виплати "подяки" родинам, які приймають українських біженців, з 350 до 100 фунтів стерлінгів.

Крім того, скорочуються і внески для місцевих органів влади на покриття витрат, пов'язаних з реалізацією програми - з 5900 до 3300 фунтів стерлінгів. Зміни мають набути чинності з 1 січня 2027 року.

Як альтернативу британська влада пропонує господаркам і господарям переходити на статус орендодавців і стягувати з біженців орендну плату.

У британському Міністерстві житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування пояснили, що такі кроки пов'язані з трансформацією програми з надзвичайного реагування на більш усталену систему.

"Відданість Великої Британії підтримці українців залишається непохитною, і програма Homes for Ukraine залишається відкритою. Ці зміни покликані забезпечити довгострокове майбутнє схеми, зберігаючи при цьому підтримку спонсорів, гостей та рад", - заявив речник відомства.

Водночас самі українці та приймаючі сторони занепокоєні.

Для багатьох біженців, особливо похилого віку або з проблемами зі здоров'ям, втрата безкоштовного житла створює ризик залишитися без даху над головою, адже вони не мають змоги самостійно оплачувати оренду.

Схему Homes for Ukraine запустили після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

За цей час вона надала підтримку 181 000 з 234 000 українців, які шукали притулку у Великій Британії. Загалом на реалізацію ініціативи британський уряд спрямував понад 1,81 млрд фунтів стерлінгів.

Тимчасовий захист українців у Європі

Нагадаємо, останнім часом в європейських країнах змінюються умови та правила перебування для українських біженців.

Зокрема, кількість українців під тимчасовим захистом у Польщі скоротилася приблизно на 40 тисяч осіб.

Посол України в Польщі Василь Боднар пояснив, що українці втрачають статус PESEL UKR через зміну польського законодавства (зокрема, перехід на карту CUKR) та загальну несприятливу атмосферу, проте це не означає автоматичного виїзду з країни.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ України зауважили, що українкам у ЄС радять мати підтвердження перетину кордону.

Офіційні штампи або довідка від ДПСУ потрібні для уникнення вимог надавати додаткові документи (включаючи військово-облікові) під час первинного оформлення тимчасового захисту в країнах Євросоюзу.

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