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У Британії пропонують передавати країнам НАТО Typhoon в обмін на винищувачі для України

Ілюстративне фото: у Британії пропонують передавати країнам НАТО Typhoon в обмін на винищувачі для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У парламенті Великобританії запропонували постачати країнам НАТО, які погодяться передати Україні літаки, свої винищувачі Typhoon.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror, про це заявив депутат від Консервативної партії Роберт Кортс.

Парламентар уточнив, що передавати хочуть зняті з озброєння літаки Typhoon, які вже не використовуються військами Британії.

"Чи не можна поставити їх (Typhoon - ред.), якщо не безпосередньо Україні, то одній з країн-партнерів, яка могла б передати МіГ-19, Су-24 або якийсь інший літак, доступний у всьому світі?", - наголосив він.

При цьому колишній голова Міноборони Британії Марк Франсуа підтримав цю ідею і нагадав, що на британській авіабазі "вкривається пилом" одна ескадрилья Typhoon.

За його словами, таке рішення могло б розблокувати постачання МіГ та F-16, які справді хочуть отримати українці.

"Замість того, щоб вони вкривалися пилом в ангарі, навіть якщо їх постачання займе деякий час, чому б нам не зробити політичний сигнал, не запропонувати їм шість таких Typhoon, які знаходяться в ангарі і ніяк не використовуються?", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявляв про свою впевненість у тому, що партнери нададуть нашій країні кілька типів винищувачів.

Також ми писали, що, за словами посла України у Британії Вадима Пристайка, Лондон намагається створити проривний момент у питанні постачання винищувачів України.

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