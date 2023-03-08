У Британії пропонують передавати країнам НАТО Typhoon в обмін на винищувачі для України

Парламентар уточнив, що передавати хочуть зняті з озброєння літаки Typhoon, які вже не використовуються військами Британії.

"Чи не можна поставити їх (Typhoon - ред.), якщо не безпосередньо Україні, то одній з країн-партнерів, яка могла б передати МіГ-19, Су-24 або якийсь інший літак, доступний у всьому світі?", - наголосив він.

При цьому колишній голова Міноборони Британії Марк Франсуа підтримав цю ідею і нагадав, що на британській авіабазі "вкривається пилом" одна ескадрилья Typhoon.

За його словами, таке рішення могло б розблокувати постачання МіГ та F-16, які справді хочуть отримати українці.

"Замість того, щоб вони вкривалися пилом в ангарі, навіть якщо їх постачання займе деякий час, чому б нам не зробити політичний сигнал, не запропонувати їм шість таких Typhoon, які знаходяться в ангарі і ніяк не використовуються?", - додав він.