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В Британии предлагают передавать странам НАТО Typhoon в обмен на истребители для Украины

Иллюстративное фото: в Британии предлагают передавать странам НАТО Typhoon в обмен на истребители для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В парламенте Великобритании предложили поставлять странам НАТО, которые согласятся передать Украине самолеты, свои истребители Typhoon.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror, об этом заявил депутат от Консервативной партии Роберт Кортс.

Парламентарий уточнил, что передавать хотят снятые с вооружения самолеты Typhoon, которые уже не используются войсками Британии.

"Нельзя ли поставить их (Typhoon - ред.), если не непосредственно Украине, то одной из стран-партнеров, которая могла бы передать МиГ-19, Су-24 или какой-нибудь другой самолет, доступный во всем мире?", - подчеркнул он.

При этом бывший глава Минобороны Британии Марк Франсуа поддержал эту идею и напомнил, что на британской авиабазе "пылится" одна эскадрилья Typhoon.

По его словам, такое решение могло бы разблокировать поставку МиГ и F-16, которые действительно хотят получить украинцы.

"Вместо того, чтобы они пылились в ангаре, даже если их поставка займет некоторое время, почему бы нам не сделать политический сигнал, не предложить им шесть таких Typhoon, которые находятся в ангаре и никак не используются?", - добавил он.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял о своей уверенности в том, что партнеры предоставят нашей стране несколько типов истребителей.

Также мы писали, что, по словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко, Лондон пытается создать прорывной момент в вопросе поставок истребителей Украине.

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