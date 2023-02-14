У Британії проходить суд у справі про шпигунство на користь Росії

Слухання у його справі проходили у понеділок, 13 лютого, у Лондонському центральному кримінальному суді Олд-Бейлі. Сміт визнав себе винним за вісім із дев'яти пунктів обвинувачення відповідно до британського Закону про державну таємницю від 1911 та 1920 років.

Серед зібраних чоловіком матеріалів був лист із грифом "секретно", відправлений 23 листопада 2020 року обіймав посаду прем'єра Великобританії Борису Джонсону від Ліз Трасс, на той момент міністра зовнішньої торгівлі, і від міністра у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії, що знаходився на посаді міністра.

Поліція також виявила дев'ять відеозаписів, які зафіксували "широкий обхід посольства", імовірно, - щоб позначити розташування кімнат. Було також виявлено ряд зображень, що стосуються персоналу посольства та його комунікаційного обладнання. Під час слухань у суді було зазначено, що обвинувачений дотримувався явних антибританських, пропутінських та проросійських поглядів.

Дії Сміта були розкриті в ході таємної операції після того, як було перехоплено листа, який він направив військовому співробітнику посольства РФ з низкою документів з британського диппредставництва і фотографіями співробітників, які там працювали. Чоловіка було заарештовано поліцією у ФРН і у квітні 2022 року передано Великобританії.

Обвинувачений стверджував, що його дії пов'язані з його невдоволенням роботодавцем. Крім того, він нібито хотів виявити недоліки у системі безпеки посольства. Чоловік заперечував отримання сплати від російської сторони.

Починаючи з 2019 року, співробітники посольства були стурбовані психічним здоров'ям Сміта. У 2021 році - після повідомлення колеги, яке переживало, що Сміт може вчинити самогубство, було організовано зустріч для розв'язання проблеми.

Чоловік був одружений з громадянкою України, він розповідав, що його дружині не подобалося жити в Німеччині, і вона повернулася на батьківщину.

"Підсудний багато говорив про Україну та обговорював поїздки туди. Він висловлював ворожі погляди щодо уряду Німеччини", - зазначила обвинувач.

Вирок може бути ухвалений 17 лютого. Девіду Сміту загрожують до 14 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві на користь РФ.

Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо, що співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Карстен Л., затриманий 21 грудня за підозрою в державній зраді та шпигунстві на користь Росії, міг передавати Москві секретну інформацію щодо ситуації в Україні.

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