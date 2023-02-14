В Британии проходит суд по делу о шпионаже в пользу России

Слушания по его делу проходили в понедельник, 13 февраля, в Лондонском центральном уголовном суде Олд-Бейли. Смит признал себя виновным по восьми из девяти пунктов обвинения в соответствии с британским Законом о государственной тайне от 1911 и 1920 годов.

Среди собранных мужчиной материалов было письмо с грифом "секретно", отправленное 23 ноября 2020 года занимавшему пост премьера Великобритании Борису Джонсону от Лиз Трасс, на тот момент министра внешней торговли, и от находившегося в должности министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алока Шармы.

Полиция также обнаружила девять видеозаписей, которые зафиксировали "обширный обход посольства", предположительно, - с целью обозначить расположение комнат. Был также обнаружен ряд изображений, имеющих отношение к персоналу посольства и к его коммуникационному оборудованию. В ходе слушаний в суде было отмечено, что обвиняемый придерживался явных антибританских, пропутинских и пророссийских взглядов.

Действия Смита были раскрыты в ходе тайной операции после того, как было перехвачено письмо, которое он направил военному сотруднику посольства РФ с рядом документов из британского диппредставительства и фотографиями работавших там сотрудников. Мужчина был арестован полицией в ФРГ и в апреле 2022 года передан Великобритании.

Обвиняемый утверждал, что его действия были связаны с его недовольством работодателем. Кроме того, он якобы хотел выявить недостатки в системе безопасности посольства. Мужчина отрицал получение оплаты от российской стороны.

Начиная с 2019 года, сотрудники посольства были обеспокоены психическим здоровьем Смита. В 2021 году - после сообщения коллеги, переживавшего, что Смит может совершить самоубийство, была организована встреча для решения проблемы.

Мужчина был женат на гражданке Украины, он рассказывал, что его супруге не нравилось жить в Германии, и она вернулась на родину.

"Подсудимый много говорил об Украине и обсуждал поездки туда. Он выражал враждебные взгляды по отношению к правительству Германии", - отметила обвинитель.

Приговор может быть вынесен 17 февраля. Дэвиду Смиту грозят до 14 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу РФ.

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстен Л., задержанный 21 декабря по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу России, мог передавать Москве секретную информацию по ситуации в Украине.

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