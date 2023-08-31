У Британії новий міністр оборони: хто отримав посаду і що він говорив про Україну

Як і очікувалося, Міністерство оборони Великобританії очолив досвідчений урядовець. Грант Шеппс перед цим обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності Британії, тобто Ріші Сунаку доведеться продовжити урядові перестановки.

"Приступаючи до роботи у Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна", - заявив новий міністр.

Що відомо про Шеппса

Грант Шеппс почав свою політичну кар'єру у 2005 році. Він був членом Палати громад, а у 2012 році став співголовою Консервативної партії. Того ж року почав роботу в уряді, ставши міністром Кабінету міністрів.

За останній рік це вже п'яте призначення Шеппс на урядові посади. Він був міністром транспорту під час прем'єрства Бориса Джонсона, потім, менше тижня, обіймав посаду міністра внутрішніх справ за Ліз Трасс. В уряді Ріші Сунака Шеппс був державним секретарем з питань бізнесу та очолював енергетику.

Ставлення до України

Новий міністр оборони Грант Шеппс, як і його попередник, підтримує Україну та засуджує загарбницьку агресію Росії. Навесні 2022 року він заявив, що прийняв у себе вдома сім’ю українських біженців.

Нещодавно, 25 серпня, Шеппс відвідав Україну. Він назвав українців сильною нацією, яка йде вперед, попри російські атаки.

"Наша підтримка України непохитна перед варварським вторгненням Путіна - Великобританія продовжує підтримувати Україну, поки вона відбиває російські атаки і відновлює свою країну", - заявляв він.

Відставка Воллеса

Сьогодні стало відомо, що Бен Воллес офіційно пішов у відставку з посади міністра оборони Великобританії. Він обіймав цю посаду з 2019 року.

Воллес також активно підтримував Україну, виступаючи проти Москви. Проте на саміті НАТО у Вільнюсі Воллес потрапив у скандал. Він заявив, що українці повинні більше дякувати за надану допомогу, а "країни Заходу - не Amazon", і вони не можуть виконувати всі запити України.

Пізніше прем'єру Британії Ріші Сунаку довелося виправдовуватися за висловлювання свого міністра.

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