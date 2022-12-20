У Британії примусово продадуть інтернет-компанію російських олігархів

Міністр бізнесу Великобританії Грант Шаппс сказав, що ризик для національної безпеки пов'язаний із "правом власності на Upp".

LetterOne або L1 заявила, що розчарована рішенням британського уряду продати 100% акцій Upp протягом певного періоду та відповідно до встановленого процесу.

Раніше цього року британський уряд використав закон про національну безпеку та інвестиції, який набув чинності в січні, щоб зобов'язати китайську технологічну фірму Nexperia продати не менше 86% найбільшого британського заводу з виробництва мікрочіпів Newport Wafer Fab.

Закон дозволяє уряду ретельно перевіряти та потенційно блокувати придбання та інвестиції у чутливих секторах.

Шаппс сказав, що Upp має провести аудит безпеки мережі Upp перед її продажем.

L1 зазначила, що отримала схвалення уряду на Upp у 2021 році, коли її інвестиції віталися.

Великобританія разом із західними союзниками запроваджує санкції проти російських громадян, банків та стратегічних підприємств з того часу, як наприкінці лютого Росія вторглася в Україну.