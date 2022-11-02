У Британії подають позов проти Пригожина та ПВК "Вагнера" від імені українців

Британська юридична фірма McCue Jury & Partners подає позов до російського бізнесмена Євгена Пригожина та заснованої ним ПВК "Вагнера" від імені українців, які постраждали від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

У фірмі повідомили, що діють у рамках "ширшої правової кампанії громадянського суспільства з коаліцією провідних світових експертів". У заяві наголошується, що юристи направили попередження на адресу Пригожина.

У компанії вказали на "змову між Пригожиним, ПВК "Вагнера" та військовою машиною президента РФ Володимира Путіна з метою залякування українського народу".

"Ми вважаємо, що це перший випадок в історії, коли на приватну військову компанію подають до суду за тероризм, а також за змову з державою-скарбником, державою-ізгоєм для незаконної війни", - пояснили в McCue Jury & Partners.

Юридична фірма вказала, що її попросили надати докази в рамках розгляду парламентського комітету з міжнародних справ щодо "Вагнера" та інших посередницьких приватних військових компаній.

"Постраждалі українці зробили перший крок до розгляду Високим судом справи проти "Вагнера", вимагаючи притягнення її до відповідальності та відшкодування збитків", - наголошується у заяві.

Передбачається, що справа буде профінансована у рамках краудфандингу.

Юристи вважають, що цей випадок може змінити ставлення у світі до використання подібних організацій як посередників режимів, "які намагаються відмежуватися і сховатися від своїх міжнародних злочинів".

Нагадаємо, у вересні Пригожин вперше підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера", яка брала участь у бойових діях у Сирії та в Україні.

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