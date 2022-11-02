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В Британии подают иск против Пригожина и ЧВК "Вагнера" от имени украинцев

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Лондон, Среда 02 ноября 2022 07:03
В Британии подают иск против Пригожина и ЧВК "Вагнера" от имени украинцев Фото: бизнесмен Евгений Пригожин (скрин)
Автор: Артур Родивилов

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанной им ЧВК "Вагнера" от лица украинцев, пострадавших от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В фирме сообщили, что действуют в рамках "более широкой правовой кампании гражданского общества с коалицией ведущих мировых экспертов". В заявлении отмечается, что юристы направили предупреждение в адрес Пригожина.

В компании указали на "сговор между Пригожиным, ЧВК "Вагнера" и военной машиной президента РФ Владимира Путина с целью запугивания украинского народа".

"Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подают в суд за терроризм, а также за сговор с государством-казначеем, государством-изгоем в целях ведения незаконной войны", - пояснили в McCue Jury & Partners.

Юридическая фирма указала, что ее попросили представить доказательства в рамках разбирательства парламентского комитета по международным делам, касающегося "Вагнера" и других посреднических частных военных компаний.

"Пострадавшие украинцы сделали первый шаг к рассмотрению Высоким судом дела против "Вагнера", требуя привлечения ее к ответственности и возмещения ущерба", - отмечается в заявлении.

Предполагается, что дело будет профинансировано в рамках краудфандинга.

Юристы полагают, что этот случай может изменить отношение в мире к использованию подобных организаций в качестве посредников режимов, "которые пытаются отмежеваться и спрятаться от своих международных преступлений".

Напомним, в сентябре Пригожин впервые подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера", которая участвовала в боевых действиях в Сирии и в Украине.

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