У Британії парламент розкритикував уряд за недооцінку загрози "вагнерівців"

Парламентський комітет із закордонних справ Великої Британії виступив із різкою критикою на адресу уряду за недооцінку небезпечного зростання впливу російської ПВК "Вагнера", та "похмуре нерозуміння" діяльності цих найманців в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

За словами голови міжпартійного комітету, члена британського парламенту Алесії Кернс, вони "глибоко стурбовані нерозумінням урядом впливу "вагнерівців" за межами Європи, зокрема їх впливу на африканські держави".

У звіті перераховано сім держав, де було виявлено військову діяльність найманців цієї ПВК: Центральноафриканська Республіка (ЦАР), Судан, Лівія, Мозамбік, Малі, а також Сирія та Україна.

Зазначається, що угруповання розробило дуже успішну та прибуткову бізнес-модель у країнах, де присутнє - "збагачуючи себе і своїх клієнтів-правителів, в основному за рахунок місцевого населення".

Комітет, який вперше замовив дослідження з відкритим вихідним кодом для свого 82-сторінкового звіту, стверджує, що протягом 10 років британський уряд "недооцінював діяльність мережі "Вагнера", а також її наслідків для безпеки для Європи".

Актуальність цієї теми зросла на тлі створення бази в Білорусі з кількістю "вагнерівців" від 3 до 10 тисяч осіб, а також після їх заяв про бажання здійснити рейд до Польщі, яка є членом НАТО.

У звіті використовувалися докази, надані високопоставленим джерелом - перебіжчиком з ПВК "Вагнера", який повідомив, що угруповання хвалилося тим, що навчало місцеву поліцейську владу в ЦАР тому, як катувати цивільних.

ПВК "Вагнера" звинувачують у вбивстві сотень цивільних осіб у цій країні, допомагаючи підтримувати режим, який платить їм зарплатню.

Крім того, Малі також є "яскравим прикладом" країни, де "вагнерівці" успішно витіснили західні сили, орієнтуючись на підтримку авторитарного уряду, що нещодавно захопив владу.

"Звідки йде Захід, туди приходить (ПВК) "Вагнер", бачачи можливість у стражданні та вигоду в хаосі. Велика Британія має надати альтернативу країнам, які перебувають у скрутному становищі. Мета зовнішньої політики Кремля - змусити неспроможні держави покладатися на мережу (ПВК) "Вагнера"", - йдеться у звіті.

Окрім Африки, "вагнерівці" відіграли важливу роль в окупації Росією українського Криму у 2014 році. З того часу ці найманці стали однією з найефективніших бойових сил РФ у її агресії проти України, і нещодавно влаштувалися у Білорусі.

Кернс також сказала журналістам, що ПВК "Вагнера" є "симптомом ширшої необхідності регулювати приватні військові компанії".

Щодо можливих дій з боку Лондона, враховуючи те, що "вагнерівці" фактично є знаряддям російського уряду, вона наголосила, що санкцій - недостатньо, і Британія має заборонити цю ПВК за те, що вона є терористичною організацією.

Запровадження санкцій проти "вагнерівців"

Близько тижня тому Велика Британія розширила санкції проти росіян, і до списку потрапили особи, пов'язані з ПВК "Вагнера".

Нагадаємо також, що наприкінці травня США запровадили санкції проти ватажка ПВК "Вагнера" у Малі. Під обмеження потрапив росіянин Іван Маслов.

Додамо, що за оцінками британської розвідки, Кремль ще досі не визначив остаточну долю "вагнерівців" після заколоту очільника цієї ПВК та маршу найманців на Москву. Частина з них, ймовірно, повернеться на фронт та долучиться до окупаційних сил РФ в Україні, а інші відновлять діяльність в Африці.