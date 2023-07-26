В Британии парламент раскритиковал правительство за недооценку угрозы "вагнеровцев"

Парламентский комитет по иностранным делам Великобритании выступил с резкой критикой в адрес правительства за недооценку опасного роста влияния российской ЧВК "Вагнера", и "мрачное непонимание" деятельности этих наемников в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По словам председателя межпартийного комитета, члена британского парламента Алесии Кернс, они "глубоко обеспокоены удручающим непониманием правительством влияния "вагнеровцев" за пределами Европы, в частности их влияния на африканские государства".

В отчете перечислены семь государств, где была обнаружена военная деятельность наемников этой ЧВК: Центральноафриканская Республика (ЦАР), Судан, Ливия, Мозамбик, Мали, а также Сирия и Украина.

Отмечается, что группировка разработала очень успешную и прибыльную бизнес-модель в странах, где присутствует - "обогащая себя и своих клиентов-правителей, в основном за счет местного населения".

Комитет, который впервые заказал исследование с открытым исходным кодом для своего 82-страничного отчета, утверждает, что в течение 10 лет британское правительство "недооценивало деятельность сети "Вагнера", а также ее последствия для безопасности для Европы".

Актуальность этой темы возросла на фоне создания базы в Беларуси с количеством "вагнеровцев" от 3 до 10 тысяч лиц, а также после их заявлений о желании совершить рейд в Польшу, которая является членом НАТО.

В отчете использовались доказательства, предоставленные высокопоставленным источником - перебежчиком из ЧВК "Вагнера", который сообщил, что группировка хвасталась тем, что обучала местные полицейские власти в ЦАР тому, как пытать гражданских.

ЧВК "Вагнера" обвиняют в убийстве сотен гражданских лиц в этой стране, помогая поддерживать режим, который платит им зарплату.

Кроме того, Мали также является "ярким примером" страны, где "вагнеровцы" успешно вытеснили западные силы, ориентируясь на поддержку авторитарного правительства, что недавно захватило власть.

"Откуда уходит Запад, туда приходит (ЧВК) "Вагнер", видя возможность в страдании и выгоду в хаосе. Великобритания должна предоставить альтернативу странам, которые находятся в затруднительном положении. Цель внешней политики Кремля - заставить несостоятельные государства полагаться на сеть (ЧВК) "Вагнера"", - говорится в отчете.

Помимо Африки, "вагнеровцы" сыграли важную роль в оккупации Россией украинского Крыма в 2014 году. С тех пор эти наемники стали одной из самых эффективных боевых сил РФ в ее агрессии против Украины, и недавно обосновались в Беларуси.

Кернс также сказала журналистам, что ЧВК "Вагнера" является "симптомом более широкой необходимости регулировать частные военные компании".

Что касается возможных действий со стороны Лондона, учитывая то, что "вагнеровцы" фактически является орудием российского правительства, она подчеркнула, что санкций - недостаточно, и Британия должна запретить эту ЧВК за то, что она является террористической организацией.

Ввод санкций против "вагнеровцев"

Около недели назад Великобритания расширила санкции против россиян, и в список попали лица, связанные с ППК "Вагнера".

Напомним также, что в конце мая США ввели санкции против главаря ЧВК "Вагнера" в Мали. Под ограничение попал россиянин Иван Маслов.

Добавим, что по оценкам британской разведки, Кремль до сих пор не определил окончательную судьбу "вагнеровцев" после мятежа лидера этой ЧВК и марша наемников на Москву. Часть из них, вероятно, вернется на фронт и присоединится к оккупационным силам РФ в Украине, а другие возобновят деятельность в Африке.