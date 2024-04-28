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В Британии оценили потери России с начала вторжения в Украину

Великобритания, Воскресенье 28 апреля 2024 15:32
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В Британии оценили потери России с начала вторжения в Украину Фото: Британия оценила потери России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр Вооруженных сил Британии Лео Дочерти оценил потери, которые понесла Российская Федерация за время войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По оценкам британского министра, в Украине было убито или ранено 450 тысяч российских военных.

Дочерти рассказал, что кроме погибших с начала войны в феврале 2022 года из российских войск дезертировали десятки тысяч человек. Он отметил, что сюда не учтено количество погибших в российских частных военных компаниях, таких как группа Вагнера, потому что у него нет информации об этих группировках.

Относительно вооружения, Дочерти сказал, что россияне потеряли:

  • 10 000 бронетехники, включая почти 3 000 основных боевых танков,
  • 109 самолетов,
  • 136 вертолетов,
  • 346 беспилотных летательных аппаратов,
  • 23 военно-морских кораблей всех классов,
  • свыше 1500 артиллерийских систем.

Напомним, что РБК-Украина уже сообщало, что Генеральный штаб ВСУ также обновил данные по потерям российской армии по состоянию на сегодня, 28 апреля. По данным военных, оккупанты потеряли более 466 тысяч военных.

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