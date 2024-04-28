В Британии оценили потери России с начала вторжения в Украину

Министр Вооруженных сил Британии Лео Дочерти оценил потери, которые понесла Российская Федерация за время войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Дочерти рассказал, что кроме погибших с начала войны в феврале 2022 года из российских войск дезертировали десятки тысяч человек. Он отметил, что сюда не учтено количество погибших в российских частных военных компаниях, таких как группа Вагнера, потому что у него нет информации об этих группировках.

По оценкам британского министра, в Украине было убито или ранено 450 тысяч российских военных.

Напомним, что РБК-Украина уже сообщало, что Генеральный штаб ВСУ также обновил данные по потерям российской армии по состоянию на сегодня, 28 апреля. По данным военных, оккупанты потеряли более 466 тысяч военных.

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