У Британії оцінили, з якими проблемами зіткнуться війська КНДР на війні проти України

Північна Корея перекинула до Росії близько 10 тисяч військ. На війні проти України вони можуть зустрітися з низкою проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Як зазначає розвідка, частину північнокорейських військ в Росії вже перекинули у Курську область.

"Для Росії військова підтримка КНДР в її війні проти України, дуже ймовірно, була основною рушійною силою партнерства і до цього часу була зосереджена навколо постачання зброї Північній Кореї. Натомість КНДР отримала міжнародну підтримку високого рівня від Росії та знайшла торговельного партнера, готового порушити санкції", - йдеться у зведення.

У Британії впевнені, що сили Росії та КНДР зіткнуться з труднощами оперативної сумісності, бо раніше не проводили спільних військових навчань.

"Війська КНДР, яких залучать до бойових операцій, майже напевно матимуть проблеми з керуванням російським обладнанням, інтеграцією в російську структуру командування, управління та подоланням мовного бар'єра з російськими військами", - додає розвідка.