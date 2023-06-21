В Британии для получения "золотых виз" инвестировали компаниям в РФ. Суд отменил эту схему

Верховный суд Великобритании постановил, что программа поощрения инвестиций в российские компании в обмен на получение британских "золотых виз" не соответствует иммиграционным правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение британского суда, о котором пишет Bloomberg .

Предложенная Maxwell Asset Management фирма по выдаче виз управлялась семьей россиян. Верховный суд в среду отменил предыдущее решение, в котором говорилось, что решения Министерства внутренних дел Великобритании были неправомерными, отклонив запросы инвесторов Maxwell на право остаться в стране.

Правительство ввело программу золотой визы 1994 года, предоставив право на пребывание в Великобритании в обмен на значительные инвестиции от состоятельных людей.

Инвесторам Maxwell были предоставлены займы в рамках их заявки, причем подавляющее большинство этих денег было инвестировано в российские компании, а не в британские, что фактически противоречило целям программы. "Золотые визы" подвергались критике как легкий способ проникновения грязных денег в британскую систему, и в прошлом году правительство отказалось от них.

Какие последствия это будет иметь

"Это решение станет огромным облегчением для правительства, но есть несколько серьезных вопросов, которые следует задать относительно того, как эта схема, которая, по-видимому, приносила пользу России во время ее вторжения в Украину, вообще была разрешена", - сказала старший юридический исследователь Spotlight on Corruption Хелен Тейлор.

Это решение может повлиять и на другие схемы, в которых китайские инвесторы получали золотые визы обходными путями. Dolfin Financial, фирма по управлению активами, которая предлагала клиентам услуги "золотой визы", пообещала клиентам возможность получить их по сниженным ценам. Часть этих денег была вложена в долговые обязательства, выпущенные компаниями, принадлежащими директорам Dolfin и их семье.

Судьи Верховного суда заявили в своем постановлении, что программа не дает инвесторам Maxwell права на получение золотых виз, поскольку деньги всегда находились под полным контролем заявителей.