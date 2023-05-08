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У Британії опублікували перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ

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Велика Британія, Понеділок 08 травня 2023 21:53
У Британії опублікували перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ Фото: у Британії опублікували перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III після коронації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Букінгемського палацу.

"Перший офіційний портрет Його Величності Короля після його коронації 6 травня", - зазначено у повідомленні.

Знімок зробив королівський фотограф Уго Бернанд.

У Британії опублікували перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ

Фото: король Чарльз ІІІ (twitter.com/RoyalFamily)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III і королеву Камілу з історичною для Британії подією - з коронацією.

Нагадаємо, 6 травня у Британії відбулася коронація Чарльза III та його дружини Камілли.

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