У Британії опублікували перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ

Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III після коронації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Букінгемського палацу.

"Перший офіційний портрет Його Величності Короля після його коронації 6 травня", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III і королеву Камілу з історичною для Британії подією - з коронацією.

Нагадаємо, 6 травня у Британії відбулася коронація Чарльза III та його дружини Камілли.

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