В Британии опубликовали первый официальный портрет короля Чарльза ІІІ
Фото: в Британии опубликовали первый официальный портрет короля Чарльза ІІІ (GettyImagеs)
Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III после коронации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Букингемского дворца.
"Первый официальный портрет Его Величества Короля после его коронации 6 мая", - говорится в сообщении.
Снимок сделал королевский фотограф Уго Бернанд.
Фото: король Чарльз ІІІ (twitter.com/RoyalFamily)
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Соединенного Королевства Чарльза III и королеву Камилу с историческим для Британии событием – с коронацией.
Напомним, 6 мая в Британии состоялась коронация Чарльза III и его супруги Камиллы.
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