У Британії оголосили дострокові вибори в парламент

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори. Це сталось після його розмови з королем Чарльзом III.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Сунак оголосив, що вибори пройдуть
Зауважимо, що 2024 рік багато хто називає роком великих виборів. Адже вперше в історії вибори пройдуть відразу у більш як 70 країнах
Докладніше про ключові вибори 2024 року, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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