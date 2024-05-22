У Британії оголосили дострокові вибори в парламент

Зауважимо, що 2024 рік багато хто називає роком великих виборів. Адже вперше в історії вибори пройдуть відразу у більш як 70 країнах

Докладніше про ключові вибори 2024 року, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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