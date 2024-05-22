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У Британії оголосили дострокові вибори в парламент

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сурак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори. Це сталось після його розмови з королем Чарльзом III.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сунак оголосив, що вибори пройдуть 

 

Зауважимо, що 2024 рік багато хто називає роком великих виборів. Адже вперше в історії вибори пройдуть відразу у більш як 70 країнах

Докладніше про ключові вибори 2024 року, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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