В Британии объявили досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о роспуске парламента и досрочных выборах. Это произошло после его разговора с королем Чарльзом III.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Заметим, что 2024 год многие называют годом больших выборов. Ведь впервые в истории выборы пройдут сразу в более чем 70 странах.
Подробнее о ключевых выборах 2024 года можно узнать в материале РБК-Украина.
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