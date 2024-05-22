В Британии объявили досрочные выборы в парламент

Заметим, что 2024 год многие называют годом больших выборов. Ведь впервые в истории выборы пройдут сразу в более чем 70 странах.

Подробнее о ключевых выборах 2024 года можно узнать в материале РБК-Украина.

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