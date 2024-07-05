У Британії названо новий склад уряду: хто очолив ключові для України відомства

Новим міністром закордонних справ Британії став Девід Леммі, а міністром оборони - Джон Хілі. Вони обоє є прихильниками України.

Візит Хілі та Леммі до Києва

Варто зауважити, що Хілі та Леммі вже відвідували Київ у травні цього року. Тоді під час візиту вони зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим та головою ОП Андрієм Єрмаком та окреслили свій план допомоги українській державі, який ґрунтується на оборонних постачаннях, дипломатичних контактах і не тільки.

"Зміна уряду у Великій Британії означатиме відсутність змін у нашій військовій, дипломатичній, фінансовій та політичній підтримці України", - зазначав тоді Леммі.

Також вони пообіцяли допомогти Україні на шляху до НАТО.