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У Британії допустили відплату росіян після хибних звинувачень у підриві "Північних потоків"

Фото: у Британії допустили відплату росіян після хибних звинувачень у підриві "Північних потоків" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія може використати фейкові звинувачення Британії у підриві газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" як причину для відплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову оборонного комітету парламенту Великобританії Тобіаса Елвуда у Twitter.

"Умисна російська провокація, спрямована на ескалацію напруженості за межі України та виправдання російської військової ескалації. Розмістивши цей "фальшивий прапор" (прихована операція, покликана обдурити - ред.), ми повинні очікувати, що Росія тепер "відповість". Український конфлікт все більше перетворюється на нетрадиційний бойовий простір”, - написав Елвуд.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька витоків газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух.

Сьогодні, 29 жовтня, росіяни прямо заявили, що фахівці ВМС Великобританії нібито "причетні до підриву газопроводів".

У Міноборони Британії назвали такі звинувачення країни-агресора вигаданою історією.

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