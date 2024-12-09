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В Британии из-за шторма "Дарра" тысячи людей остались без света: что известно

Понедельник 09 декабря 2024 13:47
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В Британии из-за шторма "Дарра" тысячи людей остались без света: что известно Фото: Шторм в Великобритании (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Тысячи людей в Великобритании остались без света из-за шторма. А сильные ветры повлекли за собой отмену авиарейсов из и в лондонский аэропорт Хитроу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

На выходных из-за шторма "Дарра" в Великобритании сотни тысяч человек остались без света. В районе Херефорд сильные дожди повлекли за собой наводнение в одной из самых длинных рек страны Вай.

В Британии из-за шторма &quot;Дарра&quot; тысячи людей остались без света: что известно

Наводнение на реке Вай (фото: Getty Images)

По состоянию на 14:00, 8 декабря около 161 тысячи потребителей все еще были обесточены. Сейчас 91% пострадавших уже возобновили электроснабжение.

Из-за сильного ветра авиакомпания British Airways отменила более 100 международных рейсов и 30 внутренних рейсов в/из аэропорта Хитроу. Предполагается, что из-за этого пострадают не менее 20 тысяч пассажиров.

Кроме этого, из-за падения деревьев на путях некоторые железнодорожные маршруты задержались, а некоторые - вообще закрыли. В частности, маршруты в графстве Суррей столкнулись с задержками или изменениями. А все линии между Вулвергемптоном и Стаффордом были закрыты.

В Британии из-за шторма &quot;Дарра&quot; тысячи людей остались без света: что известно

Дерево упало на дом (фото: Getty Images)

К тому же из-за шторма "Дарра" погибли двое мужчин. В то время как они ехали, на их авто упали деревья. Кроме того, во время шторма погибли девять коров.

Читайте также, Грецию накрыл шторм "Бора", нанеся серьезный ущерб островам Родос и Лемнос, а также материковым регионам. По данным Греческой национальной метеорологической службы, последствия стихии будут продолжаться до вторника.

Ранее мы писали, что в выходные дни 23-24 ноября Великобританию "накрыл" шторм под названием "Берт". Ненастье принесло большое количество осадков и сильный ветер.

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