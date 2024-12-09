В Британии из-за шторма "Дарра" тысячи людей остались без света: что известно

Тысячи людей в Великобритании остались без света из-за шторма. А сильные ветры повлекли за собой отмену авиарейсов из и в лондонский аэропорт Хитроу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

На выходных из-за шторма "Дарра" в Великобритании сотни тысяч человек остались без света. В районе Херефорд сильные дожди повлекли за собой наводнение в одной из самых длинных рек страны Вай.

Наводнение на реке Вай (фото: Getty Images)

По состоянию на 14:00, 8 декабря около 161 тысячи потребителей все еще были обесточены. Сейчас 91% пострадавших уже возобновили электроснабжение.

Из-за сильного ветра авиакомпания British Airways отменила более 100 международных рейсов и 30 внутренних рейсов в/из аэропорта Хитроу. Предполагается, что из-за этого пострадают не менее 20 тысяч пассажиров.

Storm Darragh at the Cliffs of Moher this morning. #stormdarragh #cliffsofmoher #ireland

Check back later for some cool shots.

https://t.co/qS8Kz0gnIH pic.twitter.com/6pDJjOQkgJ — Elaine Farrell Photography (@_EFarrellPhoto) December 7, 2024

Кроме этого, из-за падения деревьев на путях некоторые железнодорожные маршруты задержались, а некоторые - вообще закрыли. В частности, маршруты в графстве Суррей столкнулись с задержками или изменениями. А все линии между Вулвергемптоном и Стаффордом были закрыты.

Дерево упало на дом (фото: Getty Images)

К тому же из-за шторма "Дарра" погибли двое мужчин. В то время как они ехали, на их авто упали деревья. Кроме того, во время шторма погибли девять коров.