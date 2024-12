В Британии из-за шторма "Дарра" тысячи людей остались без света: что известно

На выходных из-за шторма "Дарра" в Великобритании сотни тысяч человек остались без света. В районе Херефорд сильные дожди повлекли за собой наводнение в одной из самых длинных рек страны Вай.

Наводнение на реке Вай (фото: Getty Images)

По состоянию на 14:00, 8 декабря около 161 тысячи потребителей все еще были обесточены. Сейчас 91% пострадавших уже возобновили электроснабжение.

Из-за сильного ветра авиакомпания British Airways отменила более 100 международных рейсов и 30 внутренних рейсов в/из аэропорта Хитроу. Предполагается, что из-за этого пострадают не менее 20 тысяч пассажиров.

