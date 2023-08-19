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В Британії бізнесмена визнали винним у плануванні вибухів в Лондоні

Фото: ,ізнесмена з Британії визнали винним у плануванні вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Британського бізнесмена Джонатана Наттолла визнали винним у змові по встановленню двох вибухових пристроїв у Лондоні з метою залякати співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що двоє юристів 

За версією слідства бізнесмен наказав своєму водієві Майклу Соуду знайти людину, яка встановить вибухівку та погрози біля будівель, де працювали та періодично бували юристи. Водій зв'язався з 

14 вересня Броддл встановив два вибухових пристроя з димовими шашками - один з них визнали потенційно небезпечним, інший був просто муляжем.

"Ці пристрої були залишені в обох місцях з цілком чіткою метою - викликати серйозну паніку, тим самим привернувши значну увагу. Як ви почуєте, поставлені завдання були досягнуті: будівлі евакуйовані, дороги перекриті, на місце події прибула велика кількість поліцейських", - зазначило обвинувачення у суді.

Вибухи в Великобританії

В травні 2017 року на заході Великобританії в графстві Мерсісайд прогримів вибух, внаслідок якого поранення отримали щонайменше 32 людини. Повідомляється, що вірогідніше за все, тоді вибухнув газ.

А листопаді 2021 року в Ліверпулі поблизу госпіталю вибухнув автомобіль. Через деякий час стало відомо, що інцидент кваліфікували як теракт, за підозрою в причетності до цього затримали чотирьох осіб.

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Великобританія