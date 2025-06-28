Британія зупинила одну з рекордних поставок кокаїну: деталі

Прикордонна служба вилучила 2,4 тонни кокаїну в рамках одного з найбільших арештів в історії Великої Британії. Знахідка на суму 96 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно майже 70 мільйонам доларів, є шостим за величиною вилученням кокаїну з початку ведення обліку.

Фото: Британія зупинила одну з найбільших поставок кокаїну (independent)

Як виявилось, колосальний вантаж був виявлений раніше цього місяця. Прикордонники знайшли наркотичні речовини захованим під контейнерами на судні, що прибувало до порту Лондон Гейтвей з Панами.

Спеціалісти, діючи на основі оперативних даних, співпрацювали з оператором порту для переміщення 37 великих контейнерів, зрештою виявивши незаконне перевезення.

"Наркоторговельні банди, які намагаються імпортувати незаконні речовини до Великої Британії, є лихом для суспільства, і ми зробимо все можливе, щоб переслідувати організовані злочинні угруповання, які спричиняють залежність, страждання та смерть британським громадам", - заявила міністр міграції та громадянства Сіма Малхотра.