Британія зупинила одну з рекордних поставок кокаїну: деталі

В Британії провели одну з найбільших антинаркотичних операцій в історії країни. Велику партію наркотиків виявили прикордонники на судні з Панами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.
Прикордонна служба вилучила 2,4 тонни кокаїну в рамках одного з найбільших арештів в історії Великої Британії. Знахідка на суму 96 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно майже 70 мільйонам доларів, є шостим за величиною вилученням кокаїну з початку ведення обліку.
Як виявилось, колосальний вантаж був виявлений раніше цього місяця. Прикордонники знайшли наркотичні речовини захованим під контейнерами на судні, що прибувало до порту Лондон Гейтвей з Панами.
Спеціалісти, діючи на основі оперативних даних, співпрацювали з оператором порту для переміщення 37 великих контейнерів, зрештою виявивши незаконне перевезення.
"Наркоторговельні банди, які намагаються імпортувати незаконні речовини до Великої Британії, є лихом для суспільства, і ми зробимо все можливе, щоб переслідувати організовані злочинні угруповання, які спричиняють залежність, страждання та смерть британським громадам", - заявила міністр міграції та громадянства Сіма Малхотра.
Зауважимо, що днями в Україні засудили членів міжнародної злочинної банди "Ндрангета", які займалися контрабандою кокаїну з Південної Америки до Євросоюзу.
За матеріалами справи, обвинуваченими є двоє громадян балканських країн та українець.
Вони відповідали за налагодження каналу постачання кокаїну до ЄС. Злочинці намагалися переправити до Європи 80 кг кокаїну, заховавши його у технологічні порожнини рефрижераторних контейнерів з бананами, що прибули з Південної Америки.
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