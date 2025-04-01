Британія зобов'яже компанії посилити кіберзахист після хвилі атак

У заяві Міністерства науки, інновацій та технологій йдеться, що під дію нового закону потраплять близько 1000 компаній. Йдеться про компанії, які надають IT-послуги критично важливій національній інфраструктурі. Ухвалення закону очікується до кінця року.

"Спроби порушити наш спосіб життя і атакувати нашу цифрову економіку тільки набирають обертів, і ми не стоятимемо осторонь, поки ці інциденти тримають у заручниках наше майбутнє процвітання", - заявив міністр технологій Пітер Кайл.

Законопроєкт про кібербезпеку і стійкість розглядається адміністрацією прем'єр-міністра Кіра Стармера як пріоритетний після серії атак. Зокрема, після атаки минулого літа на Synnovis - компанію-постачальника патологоанатомічних послуг Національній службі охорони здоров'я, що призвело до тисяч відкладених медичних візитів.

Bloomberg пише, що ця атака паралізувала лікарні та клініки в Лондоні, внаслідок чого постраждали десятки пацієнтів. Це призвело до довгострокового або постійного збитку для їхнього здоров'я щонайменше у двох випадках.

Крім цього, торік Велика Британія звинуватила КНр у зломах Виборчої комісії та системи виплати заробітної плати Міністерства оборони. Однак Китай заперечував і те, і інше.

У Міністерстві науки, інновацій та технологій додали, що міністри вивчають додаткові заходи, які дадуть змогу Пітеру Кайлу доручити окремим компаніям вжити заходів для захисту від зломів і загроз ланцюжкам поставок. Також буде запропоновано нові заходи захисту для центрів обробки даних.

За даними уряду, кібератаки обходяться економіці Британії приблизно в 28 млрд доларів США на рік, при цьому за останні 12 місяців 50% британських підприємств постраждали від порушень або атак.