UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія зняла санкції з російського олігарха Тинькова

Фото: російський олігарх Олег Тиньков (life.ru)
Автор: Тетяна Степанова

Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Згідно з документом британського уряду, з 20 липня з Тинькова знято санкції, які передбачають заморожування активів, заборону надання трастових послуг та в'їзд до країни.

Санкції Британії проти Тинькова

Російський бізнесмен Олег Тиньков потрапив під британські санкції через місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У березні цього року Тиньков офіційно звернувся до Міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його зі списку санкцій.

"Я підтримую рішення уряду Великобританії запровадити санкції проти людей, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна чи сприяють війні. Сумно, що вони помилково подумали, що я один із тих людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і сигналізувало, що західні санкції спрямовані не на всіх росіян, а лише на тих, хто підтримує Путіна та його вторгнення", - йдеться у заяві російського олігарха.

Раніше Тиньков заявив, що офіційно відмовився від російського громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяСанкції проти Росії