Британія затримала молдавського бізнесмена Платона, який відмивав російські мільярди

Згідно з повідомленням, наразі прокуратура Республіки Молдова перебуває в контакті з британською владою з метою організації відповідних процедур для передачі Платона правоохоронним органам Молдови.

У 2017 році суд Кишинева засудив Платона, обвинуваченого у відмиванні понад 20 млрд доларів із Росії через молдавські банки, до 18 років позбавлення волі.

У грудні 2018 року В'ячеслава Платона засудили в сукупності до 25 років ув'язнення у двох справах - про шахрайство в Banca de Economii і розкрадання в страховій компанії Moldasig.

У червні 2021 року суд виправдав Платона у справі Banca de Economii. Але під загрозою нового кримінального переслідування, за звинуваченнями в активній корупції (дачі хабарів) і шахрайстві, влітку 2021 року він покинув Молдову.

У 2016 році, українська влада екстрадувала Платона до Молдови, де його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах. Водночас, у грудні 2016 року, Апеляційний суд міста Києва ухвалив, що Платон був екстрадований з України до Молдови незаконно. У зв'язку з цим Україна просила передати його до Києва.