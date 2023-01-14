Британія запровадила санкції проти генпрокурора Ірану: що відомо

"Ми притягуємо режим до відповідальності за жахливі порушення прав людини… Сьогоднішнє застосування санкцій до генерального прокурора Ірану підкреслює наше різке засудження страти Алі Рези Акбарі", - йдеться у повідомленні.

Клеверлі заявив, що генеральний прокурор лежить в основі застосування смертної кари в Ірані.

Відомо, що 11 січня Верховний суд Ірану остаточно відхилив апеляцію Акбарі і залишив смертний вирок. Того ж дня його перевели до одиночної камери, а сім'ю попросили приїхати до в'язниці для "останнього візиту".

Іранські ЗМІ повідомляють, Акбарі був повішений, але не уточнили дату страти. Пізніше журналісти опублікували аудіозапис, в якому колишній заступник міністра заявляє, що зізнався у злочинах, яких не скоював. Він додав, що зробив це після побиття та тортур.