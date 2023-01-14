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Британия ввела санкции против генпрокурора Ирана: что известно

Фото: министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 14 января, Британия ввела санкции против генерального прокурора Ирана из-за казни экс-замминистра обороны Али-Реза Акбари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Клэверли.

"Мы привлекаем режим к ответственности за ужасающие нарушения прав человека… Сегодняшнее применение санкций к генеральному прокурору Ирана подчеркивает наше резкое осуждение смертной казни Али Резы Акбари", - говорится в сообщении.

Клеверли заявил, что генеральный прокурор лежит в основе применения смертной казни в Иране.

Известно, что 11 января Верховный суд Ирана окончательно отклонил апелляцию Акбари и оставил смертный приговор. В тот же день его перевели в одиночную камеру, а семью попросили приехать в тюрьму для "последнего визита".

Иранские СМИ сообщают, что Акбари был повешен, но не уточнили дату казни. Позже журналисты опубликовали аудиозапись, в которой бывший замминистра заявляет, что признался в не совершаемых преступлениях. Он добавил, что сделал это после избиений и пыток.

Напомним, что в Иране казнили бывшего замминистра обороны по обвинениям в якобы шпионаже. У него было двойное гражданство Ирана и Великобритании.

Ранее мы сообщали, что Иран готовится казнить бывшего замминистра обороны Али-Реза Акбари с двойным гражданством.

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