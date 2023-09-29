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Британія запровадила санкції проти чиновників окупаційних адміністрацій в Україні

Фото: Лондон ввів санкції проти путінських гауляйтерів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Великобританії запровадив санкції проти чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях та у Криму. Їхні активи будуть заморожені, а в'їзд заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Великобританія також додала до списку санкцій міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова та секретаря Центрвиборчкому Росії Наталію Бударину.

Окупація півдня України

Росія окупувала український Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей у 2014 році. 2022 року російська армія захопила частину Запорізької та Херсонської областей. На цих територіях Москва вже провела так звані "вибори" з передбачуваним результатом.

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. Торішнього серпня війну схвалюю 70%.

На думку респондентів, неприпустимі за жодних обставин повернення ОРЛДО до складу України (75%), а також Запорізької та Херсонської областей до складу України (68%).

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