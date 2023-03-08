Британія запровадила нові санкції проти Ірану: хто потрапив під обмеження

У середу, 8 березня, Британія запровадила нові санкції проти Ірану через порушення прав жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Британії.
Великобританія ввела санкції проти іранського державного Штабу щодо заохочення чесноти та утримання від пороку. Також під обмеження потрапив і його голова Сайєда Мохаммада Салеха Хашемі Голпаєгані.
Штаб, який є однією з державних структур Ірану, бере участь у визначенні норм поведінки в суспільстві та стежить за тим, щоб вони дотримувалися.
"Його співробітники змушують іранських жінок носити хіджаби, у тому числі силою. Держструктура несе відповідальність за порушення права на свободу та безпеку, а також права на свободу вираження думок шляхом встановлення обов'язкового дрес-коду для жінок та контролю за його дотриманням, у тому числі за рахунок необґрунтованого використання сили проти жінок, яких вважали порушницями "дрес-коду", - заявили у Британії.
Також Британія запровадила санкції представники Сирії, Південного Судану та Центральноафриканської Республіки.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 лютого, уряд Британії розширив свій список санкцій по Ірану, внісши до нього ще вісім прізвищ.
ВМС Великобританії минулого місяця захопили іранську зброю, у тому числі протитанкові керовані ракети, із судна контрабандистів у міжнародних водах в Оманській затоці.
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