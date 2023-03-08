RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия ввела новые санкции против Ирана: кто попал под ограничения

Фото: глава МИД Британии Джеймс Клэверли (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 8 марта, Британия ввела новые санкции против Ирана из-за нарушений прав женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Британии.

Великобритания ввела санкции против иранского государственного Штаба по поощрению добродетели и воздержанию от порока. Также под ограничение попал и его глава Сайеда Мохаммада Салеха Хашеми Голпаегани.

Штаб, являющийся одной из государственных структур Ирана, участвует в определении норм поведения в обществе и следит за тем, чтобы они соблюдали.

"Его сотрудники заставляют иранских женщин носить хиджабы, в том числе силой. Госструктура несет ответственность за нарушение права на свободу и безопасность, а также права на свободу выражения мнений путем установления обязательного дресс-кода для женщин и контроля за его соблюдением, в том числе числе за счет необоснованного использования силы против женщин, считавшихся нарушительницами "дресс-кода", - заявили в Британии.

Также Великобритания ввела санкции представители Сирии, Южного Судана и Центральноафриканской Республики.

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, правительство Британии расширило свой список санкций по Ирану, внеся в него еще восемь фамилий.

ВМС Великобритании в прошлом месяце захватили иранское оружие, в том числе противотанковые управляемые ракеты, с судна контрабандистов в международных водах в Оманском заливе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияИранСанкции против Ирана