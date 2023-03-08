Британия ввела новые санкции против Ирана: кто попал под ограничения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Британии.

Великобритания ввела санкции против иранского государственного Штаба по поощрению добродетели и воздержанию от порока. Также под ограничение попал и его глава Сайеда Мохаммада Салеха Хашеми Голпаегани.

Штаб, являющийся одной из государственных структур Ирана, участвует в определении норм поведения в обществе и следит за тем, чтобы они соблюдали.

"Его сотрудники заставляют иранских женщин носить хиджабы, в том числе силой. Госструктура несет ответственность за нарушение права на свободу и безопасность, а также права на свободу выражения мнений путем установления обязательного дресс-кода для женщин и контроля за его соблюдением, в том числе числе за счет необоснованного использования силы против женщин, считавшихся нарушительницами "дресс-кода", - заявили в Британии.

Также Великобритания ввела санкции представители Сирии, Южного Судана и Центральноафриканской Республики.