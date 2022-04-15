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Британия заморозила 10 млрд долларов активов двух бизнес-партнеров Абрамовича

Фото: миллиардер Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Владимир Костырин

Великобритания применила санкции против двух близких бизнес-партнеров российского олигарха и владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Они подверглись самому крупному замораживанию активов, когда-либо введенному Лондоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет об аресте суммы в 10 миллиардов долларов на счетах директора ФК "Челси" Евгения Тененбаума, и еще одного делового партнера Абрамовича Давида Давидовича, которому также был запрещен въезд в Британию

Абрамович передал им свои две компании Ervington Investments Limited и Norma Investments в день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, правительство в целях ослабления "военной машины Путина" нацеливается на круг людей, наиболее близких к Кремлю.

"Мы будем продолжать вводить санкции до тех пор, пока Путин не потерпит неудачу в Украине", - добавила чиновник.

Напомним, Абрамович пытался продать ФК "Челси" до того, как он попал под санкции, но британское правительство остановило этот процесс после того, как финансы олигарха были занесены в черный список.

Также мы писали, что у Абрамовича заморозили активы на 7 миллиардов долларов.

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