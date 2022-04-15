Британія заморозила 10 млрд доларів активів двох бізнес-партнерів Абрамовича

Йдеться про арешт суми в 10 мільярдів доларів на рахунках директора ФК "Челсі" Євгена Тененбаума, і ще одного ділового партнера Абрамовича Давида Давидовича, якому також був заборонений в'їзд до Британії

Абрамович передав їм свої дві компанії Ervington Investments Limited та Norma Investments в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

За словами міністра закордонних справ Великоъ Британії Ліз Трасс, уряд з метою ослаблення "військової машини Путіна" націлюється на коло людей, найближчих до Кремля.

"Ми будемо продовжувати вводити санкції доти, доки Путін не зазнає невдачі в Україні", - додала чиновник.

Нагадаємо, Абрамович намагався продати ФК "Челсі" до того, як він потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як фінанси олігарха були занесені в чорний список.