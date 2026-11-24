Торговець зброєю Райан Морріс зі штату Пенсильванія отримав від Міністерства оборони Британії контракти на постачання сотень тонн нового типу C4. У рекламних матеріалах його називали потужнішим за звичайні версії.

Але розслідування показало, що насправді це набагато дешевша комерційна вибухівка. У ній не знайшли жодного сліду RDX - головного компонента звичайного військового C4.

Угоди тривали кілька років і охоплювали контракти на десятки мільйонів фунтів стерлінгів. Самі угоди укладало ключове закупівельне відомство Британії, яке відповідає за озброєння для Києва.

На думку журналістів, ці контракти показали серйозні прогалини в системі прискорених оборонних закупівель країни. Вони викликають питання про те, як Міноборони перевіряє постачальників, контролює поставки зброї та дбає про безпеку людей, які з нею працюють.

Що не так з документами на вибухівку

Компанія Морріса Tripwire South LLC передавала британському Міноборони паспорти безпеки на продукт. У цих документах стверджувалося, що її вибухівка "EDC-4" містить RDX.

Водночас у паспортах не було тих попереджень щодо безпеки, які зазвичай є для комерційної вибухівки. Саме таку вибухівку відправляли в поставках.

Британія раз за разом відправляла багатотонні партії цього матеріалу з тими самими документами прямо в зону бойових дій в Україні. За даними журналістів, це могло загрожувати життю людей, які працювали з небезпечним вантажем.

"Це просто приголомшує. Міноборони потенційно поставило під загрозу життя сотень українських військових і витратило мільйони грошей британських платників податків на вибухівку, яка не була тією, що заявляв постачальник. Головне питання, на яке Міноборони досі не змогло відповісти, - чому", - заявив парламентарій від округу Танбрідж-Веллс Майк Мартін.

Що кажуть Морріс і Tripwire

Морріс і його компанія через юристів із фірми Greenwoods стверджують, що, наскільки їм відомо, кожна партія EDC-4, поставлена до Британії, містила RDX. За їхніми словами, продукт рекламувався чесно.

Також у компанії заявили, що EDC-4 для неї виробляв інший завод.

Вони відкидають звинувачення у наданні недостовірної інформації щодо безпеки та погрожують подати до суду за публікацію розслідування.

"Немає жодної загрози безпеці, жодних збоїв у роботі продукту, жодних збитків для Міноборони, і скарг від клієнтів теж не було", - заявили в Tripwire.

Але власні аналізи, які британське Міноборони провело після першої поставки EDC-4, не виявили жодного RDX у вибухівці, пишуть ЗМІ. У Tripwire ж стверджували, що їхній продукт - це особлива суміш із RDX та дешевшого й доступнішого інгредієнта PETN.

Зазначається, що останніми роками у світі спостерігається гостра нестача RDX і C4 - через війни в Україні та на Близькому Сході.