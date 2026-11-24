Британія закупила для українських ударних дронів сотні тонн вибухівки, яку видавали за потужнішу, ніж C4. Однак насправді в її складі не було головного компонента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Торговець зброєю Райан Морріс зі штату Пенсильванія отримав від Міністерства оборони Британії контракти на постачання сотень тонн нового типу C4. У рекламних матеріалах його називали потужнішим за звичайні версії.
Але розслідування показало, що насправді це набагато дешевша комерційна вибухівка. У ній не знайшли жодного сліду RDX - головного компонента звичайного військового C4.
Угоди тривали кілька років і охоплювали контракти на десятки мільйонів фунтів стерлінгів. Самі угоди укладало ключове закупівельне відомство Британії, яке відповідає за озброєння для Києва.
На думку журналістів, ці контракти показали серйозні прогалини в системі прискорених оборонних закупівель країни. Вони викликають питання про те, як Міноборони перевіряє постачальників, контролює поставки зброї та дбає про безпеку людей, які з нею працюють.
Компанія Морріса Tripwire South LLC передавала британському Міноборони паспорти безпеки на продукт. У цих документах стверджувалося, що її вибухівка "EDC-4" містить RDX.
Водночас у паспортах не було тих попереджень щодо безпеки, які зазвичай є для комерційної вибухівки. Саме таку вибухівку відправляли в поставках.
Британія раз за разом відправляла багатотонні партії цього матеріалу з тими самими документами прямо в зону бойових дій в Україні. За даними журналістів, це могло загрожувати життю людей, які працювали з небезпечним вантажем.
"Це просто приголомшує. Міноборони потенційно поставило під загрозу життя сотень українських військових і витратило мільйони грошей британських платників податків на вибухівку, яка не була тією, що заявляв постачальник. Головне питання, на яке Міноборони досі не змогло відповісти, - чому",
Морріс і його компанія через юристів із фірми Greenwoods стверджують, що, наскільки їм відомо, кожна партія EDC-4, поставлена до Британії, містила RDX. За їхніми словами, продукт рекламувався чесно.
Також у компанії заявили, що EDC-4 для неї виробляв інший завод.
Вони відкидають звинувачення у наданні недостовірної інформації щодо безпеки та погрожують подати до суду за публікацію розслідування.
"Немає жодної загрози безпеці, жодних збоїв у роботі продукту, жодних збитків для Міноборони, і скарг від клієнтів теж не було",
Але власні аналізи, які британське Міноборони провело після першої поставки EDC-4, не виявили жодного RDX у вибухівці, пишуть ЗМІ. У Tripwire ж стверджували, що їхній продукт - це особлива суміш із RDX та дешевшого й доступнішого інгредієнта PETN.
Зазначається, що останніми роками у світі спостерігається гостра нестача RDX і C4 - через війни в Україні та на Близькому Сході.
Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара розповів, що українські дрони middle strike та deep strike виготовлятимуть для потреб Сил оборони на підприємствах Британії.
Крім того, Україна отримає важливу військову допомогу від Британії. Вже у середині грудня будуть надані ракети і радари для ППО.