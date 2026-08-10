Британія закликала союзників посилити ППО України до зими

У своїй колонці газети Стрітінг наголосив на необхідності посилити українську ППО та забезпечити достатню кількість ракет для захисту від російських повітряних атак.

За його словами, партнери України мають діяти вже зараз, щоб українська протиповітряна оборона була належним чином підготовлена до зимового періоду.

Британський міністр закликав союзників збільшити підтримку України саме у сфері протиповітряної оборони. Йдеться насамперед про постачання ракет, необхідних для роботи систем ППО.

"Де Велика Британія може надати необхідні ресурси, ми це зробимо. А там, де ми не можемо цього зробити, моє завдання – мобілізувати союзників, щоб знайти такі можливості", - йдеться в його матеріалі.

Стрітінг також підкреслив важливість того, щоб Україна отримала необхідні засоби до початку зими, коли російські удари по інфраструктурі та інші повітряні атаки можуть створити додаткове навантаження на систему ППО.

Таким чином, британський уряд закликає партнерів не відкладати підготовку до зимового періоду та вже зараз посилювати можливості України із захисту свого повітряного простору.

Заклик Стрітінга прозвучав на тлі продовження російської агресії проти України та необхідності забезпечувати українські сили засобами для протидії повітряним атакам.

Раніше союзники України вже надавали Києву системи протиповітряної оборони та ракети до них. Однак, за словами британського міністра, напередодні зими необхідно забезпечити подальше збільшення таких поставок.