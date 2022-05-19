Британия выступила за запрет экспортных ограничений на продукты для Всемирной продовольственной программы
Великобритания выступила за введение запрета на экспортные ограничения на продукты питания, закупаемые для Всемирной продовольственной программы, так как продовольственная безопасность сейчас "стоит на первом месте в повестке дня" ООН после вторжения РФ в Украину и блокировки поставок зерна.
Об этом заявила министр иностранных дел по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии Виктория Прентис, передает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт британского правительства.
В ходе выступления на саммите министров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по глобальной продовольственной безопасности она отметила, что украинский экспорт продуктов питания и удобрений кормил до 400 миллионов человек по всему миру.
"Самое простое решение - это, конечно, для России прекратить конфликт и позволить украинским фермерам в этом году позаботиться о своем урожае", - высказалась Прентис.
Она заявила о необходимости "срочно составить много планов" по вывозу прошлогоднего зерна как по железной дороге, так и по морю.
"Я рада, что более 50 членов ВТО обязались поддерживать открытость, предсказуемость и прозрачность продовольственных рынков. Мы должны согласиться запретить экспортные ограничения на продукты питания, закупаемые для Всемирной продовольственной программы", - сказала министр.
Прентис рассказала, что в течение следующих 3 лет Британия отправит гуманитарную помощь на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов наиболее уязвимым странам, в том числе на Африканском Роге, в Йемен и Афганистан.
"А Всемирный банк должен предоставить обещанные 170 миллиардов долларов в течение следующих 15 месяцев... Мы продолжим использовать британские инвестиционные партнерства по всему миру для поощрения всеобщей устойчивости глобального производства продуктов питания. Необходимость срочная", - подчеркивает она.
Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа ООН призывала РФ открыть черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом. К этому же требованию присоединились и США. Также мы писали о том, что Штаты совместно с международными партнерами ищут альтернативные пути экспорта зерновых из Украины.
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